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На Донбассе боевики ударили из российских огнеметов: где стреляли

16 мая, 16:09

Виктория Барановская Виктория Барановская

Такими огнеметами вооружена российская армия, Кремль их использовал во время первой и второй войн в Чечне

В воскресенье, 16 мая, на Донбассе боевики обстреляли из огнеметов населенный пункт Катериновка.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Украинская сторона зафиксировала и верифицировала факты применения вооруженными формированиями РФ реактивного пехотного огнемета. В частности, оккупантами был открыт огонь боеприпасами объёмного взрыва в направлении населенного пункта Катериновка" , – говорится в сообщении.

Отметим, что подобное оружие позволяет вести обстрелы на дальность до 600 м. А в месте взрыва заряд боевой подрывается и формирует огненное облако объемом 120 кубометров.

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"Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине. Этот случай еще одно очередное свидетельство открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта", – заявили в пресс-центре ООС.

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Украинская сторона сразу же сообщила обо всех нарушениях Минских договоренностей СММ ОБСЕ.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что за два года в противостоянии с Россией удалось достичь определенных результатов, которые были невозможны раньше – как на фронте, так и в дипломатии.

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