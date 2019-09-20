На Донбассе боевики снова ударили из запрещенного оружия

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За минувшие сутки, 19 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"19 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, неподалеку Николаевки велся огонь из стрелкового оружия, а вблизи Богдановки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем. Три обстрела из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Водяного. Неподалеку Новотроицкого российские наемники ударили из стрелкового оружия, а вблизи Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил. Вблизи Золотого велся огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Орехово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Луганского. Неподалеку Майского российские наемники ударили из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, а вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 18 сентября на Донбассе пророссийские боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ.

А тем временем на другом участке фронта потихоньку налаживается мир. Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского рассказали, когда откроют мост в Станице Луганской. 15 сентября было заасфальтировано почти 300 метров из 750 правой стороны дороги в направлении моста, а утром в воскресенье завершили асфальтирование левой части дороги.

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