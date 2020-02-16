На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: где было "жарко"

За прошлые сутки, 15 февраля, боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"15 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил пять обстрелов:
- рядом с Марьинкой велся огонь из миномета калибра 120 мм – противник выпустил 12 мин;
- неподалеку Красногоровки стреляли из противотанкового ракетного комплекса;
- в районе Павлополя ударили из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза вблизи Широкино боевики применили минометы калибра 82 мм – 2 мины, а также враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано пять вражеских обстрелов:
- рядом с Майским стреляли из миномета калибра 82 мм – 5 мин, со станкового противотанкового гранатомета – 8 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- трижды в районе Орехово ударили из 120-мм минометов – 34 мины;
- рядом с Новолуганским велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
"Вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", – рассказали в ООС.
Напомним, 14 февраля боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Ранее новости "Сегодня" писали о планах Киева изменить соглашения о Донбассе.
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