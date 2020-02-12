На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: где велся огонь

Оккупанты устроили пять обстрелов по украинским позициям

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 11 февраля, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один вражеский обстрел:

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боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов рядом с Песками.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил четыре обстрела:

трижды в районе Орехово стреляли из миномета калибра 120 мм – противник выпустил 9 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем;

недалеко от Крымского велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вчера, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", – рассказали в ООС.

Напомним, 10 февраля боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

А 9 февраля боевики девять раз ударили по украинским позициям на Донбассе. Один украинский военнослужащий был ранен.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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