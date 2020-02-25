На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: где велся огонь

За прошлые сутки, 24 февраля, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы три обстрела:

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вблизи Марьинки стреляли из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку от Песков велся огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе Талаковки боевики ударили из миномета калибра 82 мм – враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил два обстрела:

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рядом с Новотошковским стреляли из миномета калибра 120 мм – 10 мин;

в районе Шумов велся огонь из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"Вчера, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – рассказали ООС.

Ранее мы писали, 23 февраля боевики 14 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Напомним, на Донбассе оккупанты снова пошли на прорыв украинских позиций. По данным штаба ООС, украинские воины сумели вовремя заметить приближавшихся диверсантов и открыли огонь.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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