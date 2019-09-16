На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранен военнослужащий

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За минувшие сутки, 15 сентября, и с начала сегодняшних на Донбассе пророссийские боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ. Один украинский получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, два обстрела из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Авдеевки. Трижды велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия у Новогнатовки. Неподалеку Николаевки боевики ударили из стрелкового оружия, а вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Красногоровки российские наемники стреляли из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета. Неподалеку Пищевиков оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи Марьинки – подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил. Три раза боевики ударили из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматического гранатомета вблизи Новолуганского. А в районе Зайцево и вблизи Майского велся огонь из минометов калибра 82 мм.

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"За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в пресс-центре.

Обстрелы оккупанты не прекратили и сегодня, 16 сентября. С начала суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Пищевиков. Там велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Луганского.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 сентября враг 14 раз атаковал позиции украинской армии, при этом применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение – минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Военные рассказали о ситуации на Донбассе.

А в начале месяца бойцы ООС разгромили подразделение боевиков – уничтожено три человека, еще четверо получили ранения. Смотрите видео удара ВСУ под Горловкой:

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