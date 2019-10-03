На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранен военнослужащий

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За прошлые сутки, 2 октября, на Донбассе пророссийские боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"2 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. Трижды вблизи Павлополя велся огонь из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометных выстрелов. Два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Новотроицкого, еще два, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки. Дважды неподалеку Водяного оккупанты применили минометы калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Николаевки враг стрелял из автоматического гранатомета, а неподалеку Новогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новогригорьевки боевики ударили из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а неподалеку Верхнеторецкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 17 обстрелов позиций Объединенных сил. Неподалеку Крымского боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Зайцево – из ручного противотанкового гранатомета. Дважды вблизи Катериновки велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Южного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Четыре обстрела из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Новолуганского. Трижды открывался огонь из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Золотого. Вблизи Новгородского враг применил автоматический гранатомет и крупнокалиберный пулемет, а неподалеку Троицкого – станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Вблизи Кряковки оккупанты ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Хутора Вольного – из миномета калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Вблизи Луганского оккупанты стреляли из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"За прошлые сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - рассказали в ООС.

Напомним, 1 октября на Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

А 30 сентября на Донбассе боевики устроили 19 обстрелов. Ранения получил боец ВСУ.

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