На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранены четверо военнослужащих

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За прошлые сутки, 6 ноября, на Донбассе пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Ранены четверо военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"6 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов. У Песков стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Два обстрела из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия оккупанты устроили неподалеку Водяного, что на Приазовье. Еще два раза боевики стреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Тарамчука.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано пять вражеских обстрелов. Неподалеку Травневого стреляли из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. А у Зайцево – из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Крымского велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. На окраине Новотошковского стреляли из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов, а неподалеку от Луганского – из станковых противотанковых гранатометов и АГС.

"Вчера, 6 ноября, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия собирается натравить снайперов на ВСУ. Оккупационные войска активно укомплектуют снайперские пары и дают "зеленый свет" стрелкам боевиков для нанесения урона украинской армии.

Также мы писали, что Россия на Донбассе отрабатывает один важный тактический маневр – тренирует действия по маскировке своих войск в условиях повышенной активности применения беспилотников.

А тем временем на фронте обстановка остается напряженной. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой и в Золотом, где разводят войска:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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