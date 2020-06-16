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На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранены четверо военнослужащих

16 июня, 07:13

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты схлопотали жесткую «ответку» от ВСУ

За прошлые сутки, 15 июня, российские боевики устроили семь обстрелов на Донбассе. Трое военнослужащих получили ранения, а еще один – боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Захватчики обстреляли наши позиции с минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

  • у Новолуганского дважды стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:

  • вблизи Новоселовки Второй боевики применили противотанковые ракетные комплексы;
  • из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли неподалеку Павлополя;
  • в пригороде Авдеевки враг задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
  • у Каменки велся огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Марьинки оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевое травмирование", - рассказали в ООС.

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По данным разведки, за минувшие сутки были ранены три оккупантов.

Ранее мы сообщали, что украинские военные 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

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Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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