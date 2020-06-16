На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранены четверо военнослужащих

За прошлые сутки, 15 июня, российские боевики устроили семь обстрелов на Донбассе. Трое военнослужащих получили ранения, а еще один – боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.
"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Захватчики обстреляли наши позиции с минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:
- у Новолуганского дважды стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:
- вблизи Новоселовки Второй боевики применили противотанковые ракетные комплексы;
- из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли неподалеку Павлополя;
- в пригороде Авдеевки враг задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
- у Каменки велся огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Марьинки оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Вследствие обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевое травмирование", - рассказали в ООС.
По данным разведки, за минувшие сутки были ранены три оккупантов.
Ранее мы сообщали, что украинские военные 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.
Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.
Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:
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