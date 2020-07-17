На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранены четверо военнослужащих

За прошлые сутки, 16 июля, российские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов противника трое украинских защитников получили ранения, еще один воин – боевое травмирование. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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Как отмечается в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новозвановки противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм. А неподалеку Причепиловки враг вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Орехово оккупанты задействовали минометы 120-го и 82-го калибра, а еще – гранатометы и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного противник пять раз открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия. Также неподалеку населенного пункта Опытное враг использовал не только гранатометы, но и пулеметы, и стрелковое оружие. Возле Старогнатовки, Гнутово и Авдеевки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки – из пулеметов и снайперского оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов трое защитников Объединенных сил получили ранения, еще один воин – боевое травмирование. Всем военнослужащим оказали первую медицинская помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения", – говорится в сообщении.

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По данным разведки, 16 июля наши защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

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Ранее мы сообщали, что 15 июля российские боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Также напомним, президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему не днях бойцу ВСУ Тарасу Матвиеву, который ценой своей жизни спас двух своих сослуживцев во время вражеского обстрела.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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