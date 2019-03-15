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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ

Сегодня, 07:14

Потерь среди украинских военных за сутки нет

Фото: AFP
На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg Донбасс Потерь среди украинских военных за сутки нет

За минувшие сутки, 14 марта, на Донбассе пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"14 марта российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям наших войск, один раз применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Богдановки.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ вблизи Травневого, а из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Луганска. Минометы калибра 82 мм российские наемники применили у села Екатериновка.

"Потерь среди наших защитников нет. По данным разведки, 14 марта одного оккупанта ранено. Также уничтожено боевую машину пехоты противника БМП-1", – рассказали в ООС.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что после обстрелов боевиками позиций ВСУ украинские военные были вынуждены уничтожить огневую точку противника.

Также мы писали о том, что боевики так называемой "ДНР" подтвердили сообщение украинского волонтера Юрия Москаленко об уничтожении бойцом ВСУ огневой точки противника под названием "Прыщ".

Ранее сайт "Сегодня" показал видео уничтожения блиндажа боевиков, когда ВСУ снова наказали боевиков. Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее и был уничтожен. А на месте укрепления образовалась огромная яма.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

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