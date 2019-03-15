На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ
Потерь среди украинских военных за сутки нет
За минувшие сутки, 14 марта, на Донбассе пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"14 марта российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям наших войск, один раз применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Богдановки.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ вблизи Травневого, а из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Луганска. Минометы калибра 82 мм российские наемники применили у села Екатериновка.
"Потерь среди наших защитников нет. По данным разведки, 14 марта одного оккупанта ранено. Также уничтожено боевую машину пехоты противника БМП-1", – рассказали в ООС.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что после обстрелов боевиками позиций ВСУ украинские военные были вынуждены уничтожить огневую точку противника.
Также мы писали о том, что боевики так называемой "ДНР" подтвердили сообщение украинского волонтера Юрия Москаленко об уничтожении бойцом ВСУ огневой точки противника под названием "Прыщ".
Ранее сайт "Сегодня" показал видео уничтожения блиндажа боевиков, когда ВСУ снова наказали боевиков. Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее и был уничтожен. А на месте укрепления образовалась огромная яма.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Перемирие" на Донбассе: оккупанты устроили четыре обстрела украинских позиций
В рядах ВСУ, несмотря на обстрелы, обошлось без потерь
СМИ: На Донбассе при взрыве гранаты в блиндаже погибли два украинских бойца
Прокуратура открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство"