На Донбассе под обстрелами из запрещенного вооружения один боец ВСУ погиб, четверо ранены

Сегодня, 07:32

Боевики схлопотали жесткую "ответку" от украинской армии и также понесли серьезные потери

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

За минувшие сутки пророссийские боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ, 13 из них – из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военный погиб, четверо ранены, сообщает пресс-центр ООС.

"Российские оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, враг 13 раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Новотроицкое, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское. В частности, в районе Золотого российские наемники дважды применили минометы калибра 120 мм и трижды – 82-го калибра. С такого же оружия были обстреляны опорные пункты неподалеку Новотошковского, Авдеевки, Павлополя, Водяного, Гнутово и Лебединского.

"В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили легкие ранения и один – получил ранения средней тяжести. По данным разведки, в течение 4 ноября, 3-х оккупантов было уничтожено и еще 4-х – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 3 ноября на Донбассе оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск.

А сутками ранее, 2 ноября, боевики 22 раза обстреляли украинских солдат, но получили "ответку", у ВСУ обошлось без потерь
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