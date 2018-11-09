На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери
В ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных
За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранены двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.
"Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. 4 из них – с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское. В частности, из минометов калибра 120 мм российские наемники обстреляли позиции вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, боевики применили неподалеку Павлополя и Крымского. Именно у последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность.
"В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил. По данным разведки, за прошедшие сутки, одного российского оккупанта были уничтожены, санитарные же потери противника составляют 11 человек", – рассказали в ООС.
Напомним, 7 ноября боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Были ранены трое украинских военнослужащих.
А 6 ноября боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Тогда ранения получил украинский военный.
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