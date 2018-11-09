На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранены двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"Оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. 4 из них – с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское. В частности, из минометов калибра 120 мм российские наемники обстреляли позиции вблизи Новолуганского. Такое же оружие, только 82-го калибра, боевики применили неподалеку Павлополя и Крымского. Именно у последнего оккупанты проявили наибольшую огневую активность.

"В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил. По данным разведки, за прошедшие сутки, одного российского оккупанта были уничтожены, санитарные же потери противника составляют 11 человек", – рассказали в ООС.

Напомним, 7 ноября боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Были ранены трое украинских военнослужащих.

А 6 ноября боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Тогда ранения получил украинский военный.