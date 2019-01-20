Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Донбасса

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

Сегодня, 07:16

Потерь среди украинских военных за сутки нет

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны.
Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..
На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg Донбасс Потерь среди украинских военных за сутки нет

За минувшие сутки, 19 января, российские оккупационные войска на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное "Минском" вооружение. Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook

"19 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции вблизи поселка Широкино, а из гранатометов – в районе населенного пункта Пески. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь вблизи Мариьнки. Такое же оружие российские наемники применили у Лебединского и Павлополя. Минометы калибра 120 мм боевики применили вблизи населенного пункта Красногоровка, а гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – в районе поселка Водяное.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции вблизи хутора Вольный, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Станица Луганская.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, 19 января, один оккупант был уничтожен и один ранен", – рассказали в ООС.

Напомним, 18 января, российские оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.

А 17 января, враг 13 раз открывал огонь, боевики применили противотанковый ракетный комплекс, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС, потери боевиков

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям

Вчера, 18:43

В результате боевых действий ни один украинский боец не пострадал

На Донбасс тишина: боевики до полудня не открывали огонь

Вчера, 16:03

С начала суток по состоянию на 12:00 не зафиксированы обстрелы со стороны российско-оккупационных войск

Военные на Донбассе пока ни разу не применили Javelin — Порошенко

Вчера, 00:46

По его словам, с тех пор как стало известно, что украинцы имеют Javelin, российские танкисты отказываются выезжать на линию соприкосновения на танках

Хотел помочь захватить Украину: на Донбассе задержан пособник спецслужб России

18 января, 12:58

После нападения России на Украину задержанный пособник рассчитывал на высокую должность в новой оккупационной «администрации»

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы