На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

Потерь среди украинских военных за сутки нет

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg 2019-01-20T07:16:00+02:00 Донбасс Потерь среди украинских военных за сутки нет

За минувшие сутки, 19 января, российские оккупационные войска на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, один раз применив запрещенное "Минском" вооружение. Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook

"19 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции вблизи поселка Широкино, а из гранатометов – в районе населенного пункта Пески. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь вблизи Мариьнки. Такое же оружие российские наемники применили у Лебединского и Павлополя. Минометы калибра 120 мм боевики применили вблизи населенного пункта Красногоровка, а гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – в районе поселка Водяное.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции вблизи хутора Вольный, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Станица Луганская.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, 19 января, один оккупант был уничтожен и один ранен", – рассказали в ООС.

Напомним, 18 января, российские оккупационные войска на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.

А 17 января, враг 13 раз открывал огонь, боевики применили противотанковый ракетный комплекс, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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