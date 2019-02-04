На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

В ходе боевых действий ни один украинский военнослужащий не пострадал

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери 2019-02-04T07:12:00+02:00 Донбасс В ходе боевых действий ни один украинский военнослужащий не пострадал

За минувшие сутки, 3 февраля, пророссийские боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Уничтожены три оккупанта, сообщили в пресс-центре ООС.

"3 февраля российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики ударили в районе Павлополя, а из крупнокалиберных пулеметов – в районе Новоселовки.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открыл огонь в районе хутора Свободный, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Новотошковского. Также автоматические гранатометы были применены в районе поселка Луганск, а гранатометы различных систем – в районе Зайцевого. Гранатометы боевики применили в районе населенного пункта Золотое-4, а минометы калибра 82 мм. – в районе Крымского.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 3 февраля, трех оккупантов уничтожено", – рассказали в ООС.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.

Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.

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