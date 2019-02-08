На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет

Фото: скриншот.

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7a7/55c/5c47a755c63e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7a7/55c/5c47a755c63e3.jpg 2019-02-08T07:13:00+02:00 Донбасс Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет

За минувшие сутки, 7 февраля, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"7 февраля российская оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Водяного. Из гранатометов стреляли в районе Пищевика.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг из автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ в районе Крымского, а из минометов калибра 120 и 82 мм. в районе Троицкого.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 7 февраля, одного оккупанта уничтожено и трое получили ранения", – рассказали в ООС.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.

Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.

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