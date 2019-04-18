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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

Сегодня, 07:20

Потерь среди украинских военных нет

Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP

За минувшие сутки, 17 апреля, на Донбассе пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом собщили в пресс-центре ООС.

"17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Все обстрелы боевиков были зафиксированы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – возле Николаевки, а из минометов калибра 82 мм – в районе Водяного. Вооружение боевых машин пехоты БМП-2, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы были применены у Песков. Из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 российские наемники стреляли в районе Павлополя, а из автоматических станковых гранатометов – у Лебединского и Широкино. Кроме того, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены в районе Новоселовка Второй.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, 17 апреля двух оккупантов было уничтожено, еще пятеро – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 16 апреля боевики на Донбассе девять раз обстреляли позиции ВСУ. Применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Двое украинских военнослужащих получили ранения.

Также мы сообщали, как враг обманом пытался прорвать нашу оборону в районе Новотошковского – боевики запросили режим тишины и пошли в атаку. Противник под прикрытием вывоза тела из населенного пункта цинично нарушил договоренность и пустил в ход пехоту.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

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