На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранены трое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.

"Российские оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, враг трижды применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями Два раза противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям наших войск в районах Павлополя и Луганского, а у последнего – применил и 120 мм минометы", – говорится в сообщении.

Кроме того, боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Луганское, Зайцево, Авдеевка, Пески, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Лебединское. В частности, вблизи Павлополя российские наемники применили БМП-1 и зенитную установку ЗУ-23-2.

"В ходе боевых действий три военнослужащие Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, за прошедшие сутки, двух оккупантов уничтожено и еще трех – ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 6 ноября боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Ранения получил украинский военный.

А 5 ноября боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения, но получили ответный огонь.