На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:25

В ходе боевых действий легкие ранения получили двое украинских военнослужащих

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

На Донбассе за минувшие сутки пророссийские боевики 18 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе – 7 раз с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Свободный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опитне, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. В частности, позиции в районе населенного пункта Малиновое российские наемники обстреляли из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у хутора Свободного, Луганского, Опитного, Гнутово и Водяного велся огонь из минометов калибра 82 мм.

"В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил. По данным разведки, трех боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и еще трех – ранено", – рассказали в ООС.

Напомним, 25 ноября ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В девяти случаях противник применил запрещенное "Минском" вооружение.

А 24 ноября, боевики семь раз открыли огонь по украинским позициям, в том числе из запрещенного оружия. В ходе боевых действий погиб один украинский военный.
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