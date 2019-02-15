На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения

Фото: Facebook

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fbb/2b2/5c5fbb2b29955.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fbb/2b2/5c5fbb2b29955.jpg 2019-02-15T07:22:00+02:00 Донбасс В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения

За минувшие сутки, 14 февраля, на Донбассе пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции украинской армии и попали под ответный огонь ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"14 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов в районе Песков. Минометы калибра 120 мм, а также вооружения БМП были применены у Опытного. Из минометов калибра 120 мм стреляли в районе Верхнеторецкого. Минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие были применены вблизи Авдеевки. Со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь в районе Павлополя, а из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Марьинки.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников из минометов калибра 120 мм вблизи Новолуганского, из минометов калибра 82 мм – в районе села Крымское. Минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы боевики применили вблизи Хутора Вольного. Также со станковых противотанковых гранатометов боевики стреляли в районе Зайцево.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 14 февраля двух оккупантов уничтожено и четверо ранены", – рассказали в ООС.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" утром 14 февраля боевики обстреляли Новолуганское из артиллерии калибра 152 мм с использованием высокоточных корректированных артиллерийских снарядов российского производства "Краснополь". В результате обстрела был разрушен жилой дом. Также для корректировки артиллерийского огня враг активно применял беспилотные летательные аппараты. В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" бойцы ВСУ сбили четыре вражеские квадрокоптеры.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.

Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.

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