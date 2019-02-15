На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери
В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения
За минувшие сутки, 14 февраля, на Донбассе пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции украинской армии и попали под ответный огонь ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"14 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями", – говорится в сообщении.
В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов в районе Песков. Минометы калибра 120 мм, а также вооружения БМП были применены у Опытного. Из минометов калибра 120 мм стреляли в районе Верхнеторецкого. Минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие были применены вблизи Авдеевки. Со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь в районе Павлополя, а из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Марьинки.
Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников из минометов калибра 120 мм вблизи Новолуганского, из минометов калибра 82 мм – в районе села Крымское. Минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы боевики применили вблизи Хутора Вольного. Также со станковых противотанковых гранатометов боевики стреляли в районе Зайцево.
"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 14 февраля двух оккупантов уничтожено и четверо ранены", – рассказали в ООС.
Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" утром 14 февраля боевики обстреляли Новолуганское из артиллерии калибра 152 мм с использованием высокоточных корректированных артиллерийских снарядов российского производства "Краснополь". В результате обстрела был разрушен жилой дом. Также для корректировки артиллерийского огня враг активно применял беспилотные летательные аппараты. В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" бойцы ВСУ сбили четыре вражеские квадрокоптеры.
Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.
Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.
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