На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

В ходе боевых действий ранения получил украинский военнослужащий

Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения, получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae2/e70/5c6ae2e70beb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae2/e70/5c6ae2e70beb0.jpg 2019-02-28T07:19:00+02:00 Донбасс В ходе боевых действий ранения получил украинский военнослужащий

За минувшие сутки, 27 февраля, на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения, но попали под ответный огонь ВСУ. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"27 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностям, шесть раз и потратив 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по нашим позициям велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действия оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Водяного. Минометы калибра 82 мм и противотанковые ракетные комплексы были применены у населенного пункта Чермалык, а под огонь из снайперского оружия попали позиции вблизи села Гнутово.

Кроме того, в полосе действия оперативно-тактической группировки "Север" враг из артиллерийских систем калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибра 82 мм ударил районе Крымского, а из минометов калибра 82 мм – вблизи села Желтое. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены вблизи Новолуганского, а стрелковое оружие – в районе Станицы Луганской.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен. По данным разведки, 27 февраля двух оккупантов уничтожено, пятеро ранены и уничтожено одну единицу военной техники противника", – рассказали в ООС.

За предыдущие сутки, 26 февраля, пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Ранения получили трое бойцов ВСУ.

В свою очередь, украинские подразделения дали врагу жесткий ответ: "По данным разведки, 26 февраля были ранены 9 оккупантов. Кроме того, уничтожена одна единица военной техники противника".

Напомним, что за 25 февраля пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, еще один ранен.

Мы также писали, что военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск.

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