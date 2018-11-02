На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери

Сегодня, 07:28

Российские наемники схлопотали "ответку" от ВСУ, уничтожены два боевика

Фото: пресс-служба штаба ООС
Фото: пресс-служба штаба ООС

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, применив запрещенное "Минском" вооружение. В ходе боевых действий погиб украинский военный, еще двое – получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

"Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

Боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское. В частности, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции вблизи населенного Чермалыка. Наибольшую огневую активность российские наемники проявили на Мариупольском направлении.

"В результате боевых действий, погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два – получили ранения. По данным разведки, 1 ноября, два боевика российско-оккупационных войск уничтожено и еще четверых – ранено", – рассказали в ООС.

Напомним, 1 ноября боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, но получили ответный огонь. В ходе боевых действий ранения получили двое украинских военных.

А 30 октября боевики 21 раз обстреляли позиции украинской армии, применив запрещенное "Минском" вооружение, но попали под ответный обстрел ВСУ и понесли потери.
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