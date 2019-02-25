На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери

В ходе боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое – получили ранения

Фото: Сегодня

На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/578/647/5c6578647ff8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/578/647/5c6578647ff8f.jpg 2019-02-25T07:22:00+02:00 Донбасс В ходе боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое – получили ранения

За минувшие сутки, 24 февраля, пророссийские боевики 16 раз обстреляли полиции укранских военных, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, двое – ранены, сообщили в пресс-центре ООС.

"24 февраля российские оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом артиллерию калибра 122 мм и минометы калибров 120 и 82 мм применили 17 раз и потратили 285 снарядов и мин. Кроме того, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действия оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе Водяного. Минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие были применены вблизи Лебединского. Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил в районе Павлополя, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у поселка Пески. Также из крупнокалиберных пулеметов велся огонь вблизи Красногоровки.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемник вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новозвановки. Минометы калибра 120 мм боевики применили вблизи населенного пункта Золотое-4, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитную установку ЗУ-23-2 – в районе Екатериновки. Из минометов калибров 120 и 82 мм и вооружения БМП велся огонь вблизи Новоалександровки, а из минометов калибра 120 мм – в районе Золотого-1. А с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь в районе населенного пункта Лобачева.

Также вчера около 5:00 боевики из минометов обстреляли жилые застройки поселков Золотое и Новоалександровка.

"С территории временно оккупированного города Первомайск российско-оккупационные войска вели огонь по домам мирного населения из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также минометов 120-го калибра с расходом 34 снаряда и мины. В результате обстрела разрушено четыре жилых дома", - рассказали в ООС.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения. По данным разведки, 24 февраля трех оккупантов уничтожили и четверо ранены.

Напомним, 23 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.

22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – с вооружения, запрещенного Минского договоренностями, выпустив 77 мин калибров 120 и 82 мм. Однако украинские бойцы дали качественную "ответку".

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