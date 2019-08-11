На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери

Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен

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За минувшие сутки, 10 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ударили вблизи Пищевиков. Неподалеку Гнутово велся огонь из станкового противотанкового гранатомета. Еще три обстрела с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники устроили в районе Лебединского. Дважды неподалеку Авдеевки боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Опытного ударили с ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза. Неподалеку Светлодарска боевики ударили из автоматического гранатомета, а возле Луганского – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. А в районе Екатериновке боевики применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. Вблизи Новолуганского враг применил подствольный гранатомет.

"Вчера, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - рассказали в ООС.

Напомним, 9 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим тишины.

Кроме того, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказывал об огромных потерях боевиков в июле. Украинские военные достойно отвечали на обстрелы врага – убили и ранили ответным огнем десятки боевиков.

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