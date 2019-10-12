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На Донбассе боевики ударили из запрещенных минометов, двое бойцов ранены

12 октября, 20:25

Трижды боевики стреляли неподалеку Водяного из направления Пикузов

/ Фото: Getty Images

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники в течение субботы осуществили 11 обстрелов позиций украинских защитников. Двое украинских военных ранены.

Об этом сообщает штаб ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил.

Трижды боевики стреляли неподалеку Водяного из направления Пикузов – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-1, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Неподалеку Пищевика из направления Верхнешироковского – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, дважды стреляли вблизи Новогнатовки из направления Стили – из станкового противотанкового гранатомета и противотанкового ракетного комплекса. Неподалеку Широкино из направления Саханки огонь велся из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Также боевики стреляли дважды вблизи Водяного из направления Азова – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки из направления Трудовского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Луганского из направления Нижнего Лозового – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток в результате вражеских обстрелов легкие ранения получили 2 военнослужащих Объединенных сил.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 11 октября, вооруженные боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Напомним, 10 октября на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, сообщили в пресс-центре ООС.

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы минские договоренности режим тишины ООС

Источник: Сегодня

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