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На Донбассе боевики ударили по позициям ВСУ и получили "по зубам"

25 июня, 07:11

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Потерь в рядах украинских военных за минувшие сутки нет

За прошлые сутки, 24 июня, российские боевики пять раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

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"24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • недалеко от Широкино боевики стреляли из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
  • у Старогнатовки и Марьинки применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты ударили:

  • возле Хутора Вольный велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.

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По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня наши воины уничтожили трех и ранили двух оккупантов.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Также мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.

Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

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