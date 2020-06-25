На Донбассе боевики ударили по позициям ВСУ и получили "по зубам"

За прошлые сутки, 24 июня, российские боевики пять раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:
- недалеко от Широкино боевики стреляли из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
- у Старогнатовки и Марьинки применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты ударили:
- возле Хутора Вольный велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", – рассказали в ООС.
По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня наши воины уничтожили трех и ранили двух оккупантов.
Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.
Также мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.
Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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