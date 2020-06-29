На Донбассе боевики ударили по позициям ВСУ и схлопотали жесткую "ответку"

За прошлые сутки, 28 июня, российские боевики восемь раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Потерь в рядах украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:
- недалеко от Луганского боевики трижды применили артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- у Мироновского стреляли из минометов 82-го калибра;
- у Новозвановки ударили из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:
- вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного стреляли из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Северное. Там враг выпустил ракету с ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. Жертв среди гражданского населения нет.
"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет", – рассказали в ООС.
По данным разведки 28 июня наши защитники уничтожили двух и ранили одного захватчика.
Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.
Также мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.
Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк