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На Донбассе боевики ударили по позициям ВСУ и схлопотали жесткую "ответку"

29 июня, 07:17

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Оккупанты снова применили запрещенное оружие

За прошлые сутки, 28 июня, российские боевики восемь раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Потерь в рядах украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

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"28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

  • недалеко от Луганского боевики трижды применили артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • у Мироновского стреляли из минометов 82-го калибра;
  • у Новозвановки ударили из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:

  • вблизи Старогнатовки, Авдеевки и Водяного стреляли из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Северное. Там враг выпустил ракету с ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. Жертв среди гражданского населения нет.

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"За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет", – рассказали в ООС.

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По данным разведки 28 июня наши защитники уничтожили двух и ранили одного захватчика.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Также мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.

Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы оккупанты запрещенное оружие ООС

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