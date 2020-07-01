Боевики на Донбассе получили жесткую "ответку" от ВСУ: где шли бои

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 30 июня, российские боевики 12 раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

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"30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

вблизи Невельского оккупанты применили минометы 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин;

у Водяного и Авдеевки стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Песков в ход пошли ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:

у Новотошковского, Новозвановки, Луганского и Зайцевого оккупанты применили минометы 120-го калибра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

неподалеку Хутора Свободный ударили из станковых противотанковых гранатометов.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую помощь. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 30 июня наши защитники ранили трех захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня в противника было еще двое погибших.

Также мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:

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