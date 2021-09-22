На Донбассе боевики ударили по ВСУ и получили жесткую "ответку"

Боевики на Донбассе забили на объявленное перемирие и продолжают стрелять. За минувшие сутки, 21 сентября, они четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в Минобороны.
- Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.
- В направлении Шумов, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
- У Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем.
- В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.
Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника с помощью разрешенного минскими договоренностями вооружения.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
- 12 сентября – один погибший и трое раненых;
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен.
- 16 сентября – в Щастье ранение получил местный житель.
- 17 сентября – двое бойцов получили ранения.
- 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.
Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.
Читайте также в статье "Сегодня", может ли эскалация на фронте привести к большой войне с Россией.