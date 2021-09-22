Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Динамо: онлайн Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

На Донбассе боевики ударили по ВСУ и получили жесткую "ответку"

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 сентября, 07:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские наемники пытались устроить провокации, чтобы украинские военные нарушили договоренности – им это не удалось
На Донбассе не прекращаются обстрелы
На Донбассе не прекращаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе забили на объявленное перемирие и продолжают стрелять. За минувшие сутки, 21 сентября, они четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в Минобороны.

Реклама

Читайте также:

  • Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещенное вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.
  • В направлении Шумов, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.
  • У Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем.
  • В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника с помощью разрешенного минскими договоренностями вооружения.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
  • 12 сентября – один погибший и трое раненых;
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен.
  • 16 сентября – в Щастье ранение получил местный житель.
  • 17 сентября – двое бойцов получили ранения.
  • 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.

Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.

Реклама

Читайте также в статье "Сегодня", может ли эскалация на фронте привести к большой войне с Россией.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

30 009

заболело за неделю в Украине

+33%

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.71

Евро (€)

31.36

Российский рубль (₽)

0.37

Комаровский в теме
Можно ли заразиться COVID-19 после прививки
Спроси у доктора
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осень в большом городе
Главные концерты октября
Хочу петь и танцевать
Идея для отпуска в Украине
Куда отправиться в путешествие на авто
Топ-4 направления
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять