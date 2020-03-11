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На Донбассе боевики усилили обстрелы и атаковали грузовик: в рядах ВСУ серьезные потери

11 марта, 07:31

Тина Наринецкая

Оккупанты 17 раз открывали огонь по украинским позициям

За прошлые сутки, 10 марта, боевики 17 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе и подбили грузовик ВСУ. Украинская армия понесла серьезные потери, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, отмечена работа снайперской пары", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано восемь обстрелов противника:

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  • три раза рядом с Песками велся огонь из противотанкового ракетного комплекса – 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новоселовки Второй стреляли из миномета калибра 82 мм – 10 мин, а также из гранатометов различных систем;
  • рядом с Авдеевкой ударили из миномета калибра 82 мм – 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Васильевки враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • в районе Павлополя работали вражеские снайперы;
  • неподалеку Широкина ударили из минометов калибра 82 мм – 11 мин.

В районе оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил девять обстрелов:

  • два раза вблизи Орехова стреляли из минометов калибра 120 мм – враг выпустил 10 мин, из 82-мм миномета – 5 мин, также велся обстрел из станкового противотанкового гранатомета;
  • недалеко от населенного пункта Хутор Вольный стреляли из минометов калибра 82 мм – 10 мин, зафиксированы также обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Новоалександровки ударили из миномета калибра 120 мм – 2 мины, а также отмечено 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;
  • рядом с Луганским велся огонь из минометов калибра 82 мм – 9 мин, также противник вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Мироновского ударили из 120-мм миномета – 2 мины;
  • рядом с Новолуганским и Железным стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • в районе Новгородского ударили из миномета калибра 82 мм – 4 мины, а также огонь велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик один украинский защитник погиб на месте, еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Еще семь военнослужащих получили ранения и один – боевую травму.

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"Кроме этого, в результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил боевое травмирование", – рассказали в ООС.

Напомним, 9 марта оккупанты 10 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Тогда один военнослужащий получил боевую травму.

Также мы писали, что с начала марта на Донбассе потери вооруженных формирований России составили 21 человек погибшими и 31 – ранеными. Кроме того, были уничтожены 3 единицы военной техники боевиков – автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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