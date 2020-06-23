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На Донбассе боевики усилили обстрелы и получили жесткую "ответку" от ВСУ

23 июня, 07:12

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 22 июня, российские боевики 16 раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Ранения получил один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

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"22 июня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 16 раз. Враг активно применял при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

  • неподалеку от Орехово боевики ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Попасной применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • по защитникам Новозвановки выпустили 36 мин со 120-ти мм минометов;
  • вблизи Хутора Вольный трижды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новотошковского и Катериновки применили 120-мм минометы и гранатометы;
  • неподалеку Новгородского задействовали минометы 82 калибра;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:

  • недалеко от Широкино боевики использовали противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудования;
  • вблизи Павлополя стреляли из 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новомихайловки применили минометы калибра 82 мм;
  • в пригороде Марьинки и Старогнатовки велся огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - рассказали в ООС.

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По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Также мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.

Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики потери обстрелы оккупанты запрещенное оружие ООС

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