На Донбассе боевики усилили обстрелы и получили жесткую "ответку" от ВСУ

За прошлые сутки, 22 июня, российские боевики 16 раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Ранения получил один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.
"22 июня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 16 раз. Враг активно применял при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:
- неподалеку от Орехово боевики ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Попасной применили станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- по защитникам Новозвановки выпустили 36 мин со 120-ти мм минометов;
- вблизи Хутора Вольный трижды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у Новотошковского и Катериновки применили 120-мм минометы и гранатометы;
- неподалеку Новгородского задействовали минометы 82 калибра;
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:
- недалеко от Широкино боевики использовали противотанковые ракетные комплексы "Корнет" калибра 152 мм. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудования;
- вблизи Павлополя стреляли из 120-ти мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Новомихайловки применили минометы калибра 82 мм;
- в пригороде Марьинки и Старогнатовки велся огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
"За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - рассказали в ООС.
По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.
Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.
Также мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.
Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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