На Донбассе боевики усилили обстрелы и схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет

Фото: Сегодня

За минувшие сутки, 9 июня, на Донбассе пророссийские боевики раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом рассказали в пресс-службе ООС.

"9 июня вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз – с применением запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял Водяное из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Четыре раза открывался огонь из 120 мм минометов, вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе Талаковки, а Павлополь два раза обстреляли из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По Гнутово дважды велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого боевики стреляли из минометов калибра 120 мм, а Пески два раза накрыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Авдеевку российские наемники обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, а окраины Березовой – из противотанковых управляемых ракет и автоматических гранатометов. У Невельского велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды ударили вблизи Новоалександровки из 120 мм и 82 мм минометов, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Зайцево два раза обстреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новолуганского боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 9 июня 10 оккупантов были ранены и уничтожена одна единица военной техники", – рассказали в ООС.

Как сообщалось, 8 июня боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Враг также обстреливал наших защитников из боевых машин пехоты (БМП), противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия. В результате боев потери понесли и боевики, и ВСУ.

А 7 июня боевики и российские военные на Донбассе 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с применением запрещенных "Минском" 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. В результате таких действий врага ВСУ понесли тяжелые потери.

Также новости "Сегодня" показывали видео уничтожения грузовика и БМП боевиков на Донбассе. После меткого выстрела из ПТУРа и уничтожения грузовика, противник попытался вытащить догорающие остатки колесной техники бронемашиной типа БМП, которая стала следующей жертвой профессиональных действий украинских бойцов.

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