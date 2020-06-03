На Донбассе боевики усилили обстрелы и схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

За прошлые сутки, 2 июня, российские боевики устроили девять обстрелов на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

вблизи Старогнатовки оккупанты применили артиллерийские системы 152-го калибра и 82 мм минометы;

неподалеку от Павлополя враг ударил дважды. Утром стреляли из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а с наступлением темноты оккупанты применили неуправляемые ракетные снаряды и стрелковое оружие;

у Богдановки в ход пошли 82 мм минометы;

рядом с Марьинкой работали снайперы.

Реклама

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" стреляли:

у Майорска, Новозвановки и Хутора Свободного ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

В тренде Пункт пропуска на границе с Венгрией возобновил работу: что происходит на КПП

По данным разведки, 2 июня наши воины уничтожили одного российского оккупанта.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" огнем в ответ. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Реклама

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский проинспектировал военный госпиталь в зоне ООС. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама