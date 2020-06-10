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На Донбассе боевики усилили обстрелы и схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ

10 июня, 07:10

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 9 июня, российские боевики устроили 16 обстрелов на Донбассе. Один военнослужащий получил ранение, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • у Марьинки трижды стреляли из гранатометов различных систем;
  • по защитникам Старогнатовки ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • у Широкино наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Авдеевки боевики применили стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:

  • по два раза у Орехово и Хутора Вольного оккупанты применили 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
  • вблизи Шумов и дважды у Луганского ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • рядом с Крымским стреляли из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • по защитникам Новотошковского ударили из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

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