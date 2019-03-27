На Донбассе боевики усилили обстрелы, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери

В ходе боевых действий ранения получил украинский военный

Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP

На Донбассе боевики усилили обстрелы, получили "ответку" от ВСУ и понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae2/e70/5c6ae2e70beb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae2/e70/5c6ae2e70beb0.jpg 2019-03-27T07:17:00+02:00 Донбасс В ходе боевых действий ранения получил украинский военный

За минувшие сутки. 26 марта, на Донбассе пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"26 марта российские оккупационные войска 23 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом шесть раз применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 47 мин. Кроме того, противник обстреливал наших защитников с противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем вел огонь в районе Водяного, а из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки. Ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены в районе Лебединского. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики ударили у Марьинки, а из автоматических станковых гранатометов – вблизи Верхнеторецкого и Новотроицкого. Также у Красногоровки пошли в ход крупнокалиберные пулеметы, а со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стреляли в районе Каменки. Кроме того, враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов вблизи шахты Бытовки, со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Николаевки, а со станковых противотанковых гранатометов – у Чермалыка.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники из минометов калибра 120 мм и противотанковых ракетных комплексов ударили у Крымского, а из минометов калибра 120 мм и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 – у Новолуганского. Минометы калибра 82 мм были применены в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новозвановки. С таких же минометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь у Екатериновки. А у Троицкого в ход пошли противотанковые ракетные комплексы.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 26 марта огнем одного оккупанта были уничтожены и двое ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, украинские военные в Луганской области провели блестящую операцию. Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ полностью уничтожила командный пункт врага. Противник потерял шесть человек уничтоженными и четыре – ранеными.

Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.

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