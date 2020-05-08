На Донбассе боевики усилили обстрелы: ранены шесть бойцов ВСУ

За прошлые сутки, 7 мая, российские боевики устроили 21 обстрел на Донбассе. Шесть военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

дважды неподалеку Марьинки стреляли из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Старогнатовки враг применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17, и обстрелял наших военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты;

по защитниках Широкино враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

по защитниках Новоселовки Второй ударили из автоматических станковых гранатометов;

у Авдеевки оккупанты днем ​​применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты ударили:

вблизи Новотошковского враг четыре раза открывал огонь – оккупанты использовали 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра;

окрестности Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

защитников Крымского враг дважды обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибра.

"Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Кроме этого, наши воины уничтожили военный грузовик противника.

Напомним, ранее стали известны потери боевиков за апрель. Только за предыдущий месяц местные боевики потеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

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Кроме того, недавно украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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