На Донбассе боевики усилили обстрелы: в ход пошло запрещенное вооружение

За минувшие сутки, 31 июля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим тишины, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.
"31 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. Зато, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили запрет на использование любого оружия. Из них 4 раза – с применением запрещенного минскими соглашениями оружия – миномета калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 10 раз обстрелял позиции ВСУ. В частности, дважды боевики ударили из подствольного гранатомета у Песков. Вблизи Водяного велся огонь из стрелкового оружия. Еще два обстрела из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия российские наемники устроили неподалеку Лебединского. Окраина Широкино попала под огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В Богдановка оккупант применил вооружение БМП и крупнокалиберный пулемет, а у Павлополя –стрелковое оружие. Вблизи Гнутово боевики стреляли из миномета калибра 82 мм, а на окраине Новогнатовки ударили из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны один раз – вблизи Золотого-4. Там враг стрелял из миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета.
"За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано", - рассказали в ООС.
Как сообщали "Сегодня", боевики терроризируют мирных жителей на Донбассе, грабя их дома, в связи с чем даже российское командование решило принять меры.
А тем временем на фронте бойцы Объединенных сил продолжают наказывать врага за обстрелы. В результате блестящей операции ВСУ уничтожили артиллерию боевиков. Украинские военные повредили несколько единиц боевой техники и "не самых умных "организмов".
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