На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 20 мая, российские боевики устроили 18 обстрелов на Донбассе. Двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

неподалеку Павлополя, Песков, дважды рядом с Каменкой и Старогнатовкой, а также четыре раза у Богдановки боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

по окрестностям Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра;

неподалеку Марьинки работали вражеские снайперы.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы зафиксировали:

вблизи Орехово боевики стреляли из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Шумово и Новоалександровки оккупанты использовали минометы 82 калибра;

у Южного дважды стреляли из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

по окрестностям Крымского велся огонь из станковых противотанковых гранатометов.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

Напомним, недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданских лиц. Это произошло по вине боевиков, но они, как принято, стали все валить на ВСУ.

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