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На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

27 июня, 07:13

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 26 июня, российские боевики девять раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре ООС.

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"26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

  • вблизи Крымского трижды стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • у Екатериновки, Новоалександровки и Новозвановки враг ударил из минометов калибра 82 мм;
  • на окраинах Хутора Свободного велся огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Шумов оккупанты применили автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:

  • у Славного боевики применили минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы;

"Вследствие вражеских обстрелов прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Также мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.

Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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