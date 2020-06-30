На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 29 июня, российские боевики 12 раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

Реклама

"29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

возле Хутора Свободного боевики дважды применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

на подступах к Крымскому и Луганскому стреляли из минометов 120-го калибра;

защитников Южного обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики ударили:

вблизи Березового оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

у Старогнатовки в ход пошли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

в пригороде Марьинки велся огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия;

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения", - рассказали в ООС.

Реклама

По данным разведки 29 июня наши защитники ранили двух захватчиков.

Также мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама