На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – серьезные потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 30 марта, боевики 18 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб, трое получили ранения и еще один – боевое поражения, сообщили в пресс-центре ООС.

"30 марта вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано двенадцать обстрелов:

Реклама

в районе Водного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы, выпустив 22 мины.

рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

защитников Авдеевки обстреляли четыре раза – с 82-мм минометов – 14 мин, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг дважды обстрелял защитников Песков.

по окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, а неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил шесть обстрелов:

по защитникам Новотошковского и Новгородского враг выпустил 29 мин из минометов калибра 120 мм и применил станковые противотанковые гранатометы.

неподалеку Новолуганского и Луганского враг обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи населенного пункта Хутор Вольный оккупанты применили 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

по защитника Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вчера, 30 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один – боевое поражения", – рассказали ООС.

Напомним, 29 марта на Донбассе тоже не утихал вражеский огонь – оккупанты устроили 13 обстрелов украинских позиций. Потерь в рядах в ВСУ – не было.

Также добавим, что за прошлую неделю (23-29 марта) потери боевиков на Донбассе были немалыми. ВСУ удалось уничтожить пять человек, еще 25 – ранены и травмированы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама