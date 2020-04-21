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На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – серьезные потери

21 апреля, 07:18

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 20 апреля, российские боевики устроили 13 обстрелов на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, трое ранены, еще один – получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил девять обстрелов:

  • по защитникам Авдеевки дважды стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Тарамчука враг дважды ударил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Опытного и Песков оккупанты применили гранатометы различных систем;
  • неподалеку от Гнутово зафиксирован обстрел из гранатометов различных систем, а в районе Каменки – из стрелкового оружия;
  • у Марьинки велся огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики устроили четыре обстрела:

  • у Шумов стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • по защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер;
  • вблизи Крымского враг дважды ударил из минометов 120-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"К сожалению, в результате вражеских обстрелов 20 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще трое воинов получили ранения, один получил боевое поражение", – рассказали в ООС.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ – серьезные потери

По предварительным данным разведки, 20 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и не менее трех ранили.

Напомним,19 апреля боевики на Донбассе устроили шесть обстрелов. Потерь в рядах Вооруженных сил Украины не было.

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Также сообщалось, что все больше жителей Донбасса считают Россию стороной конфликта.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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