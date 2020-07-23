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На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ снова потери

23 июля, 07:14

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 22 июля, российские боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Четверо украинских военнослужащих ранены, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

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"22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

  • недалеко от Майорска боевики ударили из минометов калибра 120 мм и выпустили в сторону позиций наших защитников 25 мин;
  • вблизи Хутора Вольного применили гранатометы различных систем;
  • у Крымского ударили из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли:

  • в пригороде Марьинки оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из этого же вооружения враг обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединский, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка;
  • у Богдановки оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. К вечеру на этом участке фронта велся огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным, 21 июля потери противника составили еще двое погибших.

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Ранее мы сообщали, что, по подтвержденным данным разведки, за минувшую неделю – с 13 по 19 июля – российские оккупационные войска на Донбассе понесли серьезные потери.

Кроме того, недавно ВСУ снесли позицию боевиков, враг понес большие потери. Украинским разведчикам удалось вычислить позиции оккупантов, в том числе благодаря одному из главарей боевиков, и нанесли несколько точных ударов.

Не утихают и вражеские обстрелы. О ситуации на фронте смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы потери ВСУ ООС потери боевиков

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