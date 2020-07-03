На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 2 июля, российские боевики 10 раз обстреливали наши позиции на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

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"2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" огонь велся:

неподалеку Луганского стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Новоалександровки применили станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты ударили:

у Каменки враг применил 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем;

по окрестностям Невельского ударили из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов;

у Водяного дважды велся огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 2 июля наши защитники ранили одного захватчика.

Также мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Что сейчас происходит на передовой – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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