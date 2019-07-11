На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли серьезные потери

Оккупанты 42 раза за сутки открыли огонь по украинским позициям

Фото: Сегодня

За прошлые сутки, 10 июля, на Донбассе пророссийские боевики 42 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один военнослужащий погиб, семеро получили ранения и двое – боевые травмы, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 42 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 28 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 22 раза обстрелял позиции Объединенных сил. Два обстрела из минометов калибра 120 и 82 мм оккупанты устроили вблизи Марьинки. У Каменки велся огонь из миномета калибра 82 мм. Еще два раза враз открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новотроицкого. По окраине Старогнатовки боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а в районе Павлополя – из автоматического гранатомета. Трижды из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов стреляли вблизи Песков. Еще два обстрела из минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических гранатометов были зафиксированы у Березового. Дважды неподалеку Широкино боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На окраине Гранитного враг применил противотанковый ракетный комплекс, в районе Красногоровки – крупнокалиберный пулемет, а вблизи Богдановки - миномет калибра 120 мм. У Водяного велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Николаевки – из миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Еще два обстрела из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем оккупанты устроили на окраине Тарамчука. А в районе Лебединского боевики ударили из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 20 раз. Трижды вблизи Крымского боевики ударили из минометов калибра 82 мм. У Причепиловки стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, а неподалеку Новотошковского – из артиллерийской системы калибра 122 мм. В районе Луганского оккупанты ударили из миномета калибра 120 мм. Три раза окраине Южного велся огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Золотого-3 враг применил минометы калибра 120 и 82 мм, автоматический гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие, а у Попасной – минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет. Неподалеку Новоалександровки оккупанты ударили из миномета калибра 120 мм. Два раза в районе Золотого-4 боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия. Также дважды на окраине Новозвановки велся огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи хутора Свободного оккупанты ударили из миномета калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета. Еще два раза из артиллерии калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм, зенитной установки и вооружения БМП враг ударил у Новолуганского. Неподалеку Зайцево велся огонь с миномета калибра 82 мм.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, семеро получили ранения и двое – боевое травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 10 июля семь оккупантов получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз – с применением запрещенных "Минском" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 8 июля боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военных не было. ответным огнем два оккупанта были уничтожены и трое ранены.

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