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На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли серьезные потери

24 апреля, 07:14

Тина Наринецкая

Оккупанты снова применили запрещенное «Минском» оружие

За прошлые сутки, 23 апреля, российские боевики устроили 15 обстрелов на Донбассе. Трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"23 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, откровенно нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил 13 обстрелов:

  • у Новомихайловки боевики три раза ударили из гранатометов различных систем
  • вблизи Павлополя враг дважды применил крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем
  • по защитникам Марьинки оккупанты выпустили 11 мин 82-го калибра
  • неподалеку Широкино оккупанты стреляли из 82 мм миномета и подствольных гранатометов.
  • вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовка велся огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты устроили два обстрела:

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  • вблизи Орехово велся огонь из миномета калибра 82 мм
  • из автоматических станковых гранатометов ударили у Новозвановки

"Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 22 апреля оккупанты восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

А 21 апреля оккупанты семь раз ударили по позициям украинских военнослужащих. Потерь в рядах украинских военнослужащих не было.

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы оккупанты запрещенное оружие ООС

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