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На Донбассе боевики устроили 12 обстрелов

Сегодня, 07:49

За минувшие сутки потерь с нашей стороны нет

/ Фото: AFP

За минувшие сутки, 15 августа, оккупанты 12 раз нарушили режим огня на Донбассе, сообщается в утренней сводке операции Объединенных сил. Противник обстреливал позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Гнутово – из станкового противотанкового гранатомета; дважды вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного – с ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Опытного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. неподалеку Лебединского – из автоматического гранатомета; вблизи Авдеевка – с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела наших военных: дважды вблизи Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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За минувшие сутки потерь с нашей стороны нет.  С начала текущих суток противник, в целом, соблюдает режим прекращения огня.

Напомним, в течение 14 августа оккупанты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

При этом 13 августа оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг обстреливал позиции наших военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

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Донбасс обстрел сводка

Источник: Сегодня

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