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На Донбассе боевики устроили девять обстрелов: в ход пошло запрещенное оружие

17 февраля, 07:09

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 16 февраля, боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил три обстрела:

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  • рядом с Лебединским стреляли из миномета калибра 82 мм – враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета;
  • дважды неподалеку Марьинки боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано шесть вражеских обстрелов:

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  • дважды в районе Новолуганского стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • вблизи Крымского велся огонь из 120-мм миномета – 20 мин;
  • рядом с Орехово ударили из миномета калибра 120 мм – 25 мин и 5 мин с 82-мм миномета;
  • неподалеку Новозвановки враг применил 120-мм минометы – противник выпустил 18 мин;
  • в районе населенного пункта Хутор Вольный стреляли из миномета калибра 82 мм – 6 мин.

"Вчера, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", – рассказали в ООС.

Как сообщалось, 15 февраля боевики десять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.

Ранее новости "Сегодня" писали о планах Киева изменить соглашения о Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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