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На Донбассе боевики устроили новые провокации на передовой: где велся огонь

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
1 сентября, 08:26
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Обстрелы со стороны боевиков не прекращаются. К счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет
Боевики открывали огонь по ВСУ и получили наказание. Фото: коллаж "Сегодня"
Боевики открывали огонь по ВСУ и получили наказание. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 31 августа, они восемь раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Где стреляли

  • В направлении Широкиного российские наемники обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • У Новозвановки противник дважды применял минометы 120-го калибра, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
  • Вблизи Нью-Йорка вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Красногоровки враг осуществлял обстрелы украинских позиций из минометов 120-го калибра и противотанковых пушек МТ-12.
  • Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Красногоровки из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, пострадавших среди местного населения нет.
  • У Марьинки противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.

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С начала текущих суток, 1 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже на День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

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Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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