На Донбассе боевики устроили семь обстрелов и получили жесткий ответ

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении 11 ноября было зафиксировано семь обстрелов боевиками позиций украинских военных. При этом в рядах наших бойцов обошлось без потерь.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, противник обстреливал оборонительные укрепления украинских войск в районе поселков Новотошковское, Орехово, Вольный, Луганское, Тарамчук и Водяное.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае – вооружение боевых машин пехоты", - говорится в сообщении.

При этом в штабе отметили, что не было зафиксировано ни одного обстрела из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

В то же время, по данным разведки, в ходе боевых действий двое боевиков были уничтожены и еще двое получили ранения.

Напомним, 10 ноября на Донбассе двое бойцов ВСУ погибли и двое получили ранения, подорвавшись на взрывном устройстве, заложенном боевиками

Ранее мы писали о том, что 9 ноября, на Донбассе также погибли двое военнослужащих. А 8 ноября на Донбассе боевики устроили 14 обстрелов, в том числе четыре раза – из крупнокалиберного оружия. Тогда были ранены двое украинских военных.